„Better Call Saul“: US-Schauspieler Bob Odenkirk bei Dreharbeiten zusammengebrochen

28.07.2021 14:00 Uhr

Sorge um „Better Call Saul“-Hauptdarsteller. Laut US-Medienberichten brach US-Schauspieler Bob Odenkirk am Set in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico zusammen.