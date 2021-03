Bhad Bhabie erhebt schwere Vorwürfe

23.03.2021 14:44 Uhr

Als pöbelnder Teenager in der TV-Sendung „Dr. Phil“ ist Bhad Bhabie 2016 berühmt geworden. Es folgte ein Aufenthalt in einem Camp, in dem sich ihr Verhalten bessern sollte. Dagegen hat sie nun schwere Vorwürfe erhoben.