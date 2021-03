Bianca & Julian Claßen: Tochter Emily musste ins Krankenhaus

16.03.2021 23:00 Uhr

Das erfolgreiche YouTube-Pärchen Bianca und Julian Claßen hat bereits zwei Kinder. Mit ihrer Community teilen sie ihren turbulenten Alltag als junge Eltern. In guten, aber auch in schlechten Zeiten wenden sie sich an ihre Fans. So meldete sich Bibi mit einer besorgniserregenden Nachricht via Instagram an ihre Follower: Tochter Emily musste plötzlich ins Krankenhaus.