„Bibi & Tina“-Star Lisa- Marie Koroll: Mann verfolgte sie

10.03.2021 12:09 Uhr

Lisa-Marie Koroll berichtete in ihrer Instagram-Story jetzt von einem Erlebnis in Berlin, als ihr ein Mann am helllichten Tag folgte. Der „Bibi &Tina“-Star hatte Angst und konnte nur knapp entkommen.