Donnerstag, 13. Juni 2019 22:00 Uhr

Bibi und Julian Claßen verbringen derzeit ihren Urlaub in Kroatien. Doch plötzlich sehen wir einen bekannten Gast in der Villa des YouTube-Paares: Sarah Harrison! Was sie zusammen mit Bibi im Pool macht und wie es zu dem Urlaubstreffen der Social-Media-Stars kam, erfahrt ihr bei uns!