Nun also doch! Menowin Fröhlich ist bei „Big Brother“ ausgestiegen. Nachdem er in den letzten Tagen schon mit dem Gedanken gespielt hatte, die Show zu verlassen, hat er es nun doch durchgezogen. Grund dafür ist seine Familie, bei der er in dem aktuellen Durcheinander sein möchte. Erfahrt hier mehr.

