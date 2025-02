Bill Kaulitz‘ Sextalk geht Tom zu weit

Redaktion Video | 06.02.2025, 12:15 Uhr

Bill Kaulitz wird nach seiner intimen Erzählung in einem Podcast für seine Offenheit kritisiert, doch der Sänger verteidigt sich. Auch sein Zwillingsbruder Tom schließt sich der Kritik an, doch Bill hält an seiner Haltung fest.