Billie Eilish hat erst am Wochenende bekanntgegeben, dass sie 2020 auf große „Where Do We Go“-Welttournee geht. Die Sängerin hat aber auch eine wichtige Botschaft im Gepäck: Sie will den Klimaschutz auf ihren Konzerten vorleben! Auch in Deutschland gastiert die 17-Jährige. Ihr wollt mehr Details dazu? Dann seid ihr hier genau richtig!

