Billie Eilish: DAS sagt ihr Ex zur Trennung

29.04.2021 14:10 Uhr

Billie Eilish hat erst kürzlich ihr neues Album „Happier Than Ever“ angekündigt. Gedanken an ihren Ex Q verschwendet sie wohl nicht mehr, doch dieser meldete sich nun zu Wort und sprach über die Trennung der beiden.