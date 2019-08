Dienstag, 13. August 2019 22:00 Uhr

Billie Eilish hat soeben erst ihren neuen Clip zu „all the good girls go to hell“ gedreht und ist auf dem Musikolymp angekommen. Doch mit ihrer neuen Merchandise-Reihe hat die 17-Jährige nicht so viel Glück: Ein Motiv stellte sich als Plagiat heraus. Das Modelabel bestätigte dies und entschuldigte sich. Erfahrt hier die Details rund um den Merch der Künstlerin.