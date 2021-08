Bonus: Gin macht Sinn – Melanies Geheimrezept

09.08.2021 18:30 Uhr

Danny und Jörg diskutieren Melanies Spezial-Rezept: Dieses hilft anscheinend gut gegen Mücken. „Gin trinken und einschmieren hilft gegen Mücken? ? so Melanie, nur in Dannys Kopf macht diese Theorie so gar keinen Sinn.