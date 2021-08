Bonus: Gitta Saxx – Ein Mal Luxus-Leben und zurück

10.08.2021 18:00 Uhr

Gitta Saxx hat schon viel erlebt. Am Abend teilt sie mit Heike Maurer und Marie Lang, wie ihre Modelkarriere in Gang ging. 1988 wurde sie zum Playmate des Jahres gekürt, später dann sogar noch zum Playmate des Jahrhunderts. So tauschte sie ein Leben als Optikerin gegen Luxus und Jetset. Am Ende blieb jedoch nicht viel übrig.