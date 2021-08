Bonus: Hat Ina Danni knallhart übergangen?

21.08.2021 17:06 Uhr

Frauen-Talk in der „Promi Big Brother„-Raumstation: Ist die Verteilung der Spieler:innen in den Duellen unfair? Wurden manche Bewohner:innen sogar knallhart übergangen? Danni Büchner, Ina Aogo und Marie Lang versuchen, das in einem ehrlichen Gespräch zu klären. „Ab morgen wird hier aufgeräumt“, kündigt Danni an.