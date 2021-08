Bonus: „Ich verschwende die Zeit meines Lebens in diesem Bunker“

10.08.2021 17:59 Uhr

Mimi leidet psychisch sehr unter der Situation in der Raumstation. „Ich verschwende die Zeit meines Lebens hier in diesem Bunker“, so Mimi. Rafi Rachek möchte nicht, dass sie aufgibt und spricht ihr Mut zu. Wird sie „Promi Big Brother“ dennoch verlassen?