Bonus: Tränen bei Papis – Verzeiht Melanie ihm die Nominierung?

27.08.2021 18:13 Uhr

„Ich würde dich niemals nominieren“, verspricht Melanie Müller Papis Loveday nach dem Halbfinale. Dem wird plötzlich alles zu viel – er bricht in Tränen aus. Er bereut zutiefst, dass er Melanie nominiert hat. Schau dir den emotionalen „Promi Big Brother„-Moment jetzt in voller Länge an!