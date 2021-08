Briefe ans Universum: Da bleibt kein Auge trocken

19.08.2021 23:00 Uhr

Die Promis haben Zeit in sich zu gehen. Was wünschen sie sich, was würden sie gerne ungeschehen manchen und wen würden sie gerne noch mal in den Arm nehmen? Diese besonderen Herzenswünsche teilen die Promis in ihren Briefen ans Universum mit den Zuschauer:innen.