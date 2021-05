Briten feiern Impferfolg – und das Bier wird knapp

03.05.2021 18:00 Uhr

6000 Menschen, die Party machen und wieder ausgelassen feiern: Genau diese Bilder erreichen uns aus England. Durch den Impferfolg konnten dort Menschen bei einem Pilotprojekt in Liverpool seit Monaten wieder ein Festival besuchen. Auch in anderen Ländern kehrt das gesellschaftliche Leben allmählich wieder zurück. Wie es in Deutschland aussieht, verraten wir im Video.