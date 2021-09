Britney Spears verlobt: DAS muss man über Sam Asghari wissen

17.09.2021 07:00 Uhr

Britney Spears hat am 12. September 2021 ihre Verlobung mit Sam Asghari bekanntgegeben. Doch wer ist der Mann an der Seite der Pop-Ikone? Was man über ihn wissen muss, verraten wir im Video.