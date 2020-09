17.09.2020 14:07 Uhr

BTN-Star Ranndy verletzt: „Theo“-Darsteller trägt Augenklappe

Bei den Dreharbeiten von „Berlin – Tag & Nacht" verletzte sich nun ein Schauspieler: Der „Theo"-Darsteller Ranndy Frahm hat eine Verletzung am Auge und muss nun eine Augenklappe tragen. Via Instagram bewies der BTN-Star jedoch auch in dieser Situation Humor.