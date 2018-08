Freitag, 24. August 2018 12:28 Uhr

Sehnsüchtig haben wir darauf gewartet – jetzt ist es endlich soweit! Heute, am 24. August 2018, erscheint „BTS“ neues Album „Love Yourself: Answer“. Und wer noch immer rätselt, ob Nicki Minaj tatsächlich auf der CD ein Feature mit den Jungs haben wird, der sollte sich unser Video ansehen. Also, klickt euch rein!