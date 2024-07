Bushidos Frau: Der bemerkenswerte Beauty-Wandel von Anna-Maria Ferchichi

Redaktion Video | 18.07.2024, 15:10 Uhr

Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau von Rapper Bushido, steht seit knapp 20 Jahren in der Öffentlichkeit. In all der Zeit legte die Mutter von acht Kindern einen bemerkenswerten Beauty-Wandel hin.