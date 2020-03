Camila Cabello feierte am 3. März ihren 23. Geburtstag. Dafür lud sie nicht nur ihren Liebsten Shawn Mendes und ihre Freunde ein, sondern ließ via Instagram auch ihre Follower daran teilhaben. So veranstaltete die Sängerin eine coole Cinderella-Party. Alle Details gibt’s hier!

Diesen Beitrag Teilen