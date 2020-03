Anstelle der „iHeartRadio Music Awards“ veranstaltet der Radiosender in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus nur ein Wohnzimmer-Konzert. So spielen hier Stars wie Demi Lovato und Billie Eilish, doch etwas ganz Besonderes hatte Camila Cabello für ihre Fans vorbereitet. So sang sie nicht nur, sondern rappte sogar. Die Details haben wir hier.

