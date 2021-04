Camping zu Ostern erlaubt

01.04.2021 10:30 Uhr

Zu Ostern sehnen sich viele nach Urlaub, doch durch die eingeschränkte Reisefreiheit ist die Situation nicht so leicht. Deshalb zieht es viele Reisende an die deutsche Nordsee um zu Campen, doch das gilt nur für die Dauercamper, was wiederum für Empörung sorgt.