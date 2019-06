Montag, 17. Juni 2019 22:00 Uhr

Cara Delevingne und Ashley Benson sollen schon seit längerem ein Paar sein. Jetzt hat das Supermodel endlich eine Bestätigung der Gerüchte geliefert. Die 26-Jährige wurde mit dem Hero Award bei der „TrevorLIVE New York Gala“ ausgezeichnet und nutzte die Gelegenheit für eine Liebeserklärung an den „Pretty Little Liars“-Star. Hier mehr dazu!