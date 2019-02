Mittwoch, 6. Februar 2019 23:00 Uhr

Carmushka ist eigentlich selbst ein Star in der Social-Media-Welt. Doch in Los Angeles hatte die Bloggerin jetzt die Ehre Hailey Bieber zu treffen. Ihre Reaktion auf die Ehefrau von Justin Bieber war so süß. Ihr wollt mehr dazu sehen? Dann seid ihr hier genau richtig!