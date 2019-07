Montag, 8. Juli 2019 22:00 Uhr

Influencerin Caro Daur glänzte erst kürzlich bei der Fashion Week Berlin mit einer fantastischen Figur. Doch was ist ihr Geheimnis in Sachen Ernährung? In einem Interview gab sie nun zu, dass sie gerne Schoko-Croissants frühstückt. Ob Fans ihr das glauben? Mehr hier!