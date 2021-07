Cathy Hummels: Kein Mobbing bei „Kampf der Realitystars“

14.07.2021 07:00 Uhr

Am 14. Juli 2021 ist es auf RTLZWEI wieder soweit und der „Kampf der Realitystars“ startet in eine zweite Staffel. Auch dieses Mal wird wieder Cathy Hummels als Moderatorin mit von der Partie sein, die „itsintv.de“ vorab erklärte, warum es in der Show kein Mobbing geben wird. Im Video gibt’s die Details.