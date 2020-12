28.12.2020 14:10 Uhr

Charli D’Amelio erhält DIESE Auszeichnung von Forbes

Charli D’Amelio beendet das Jahr mit einem Knall und darf sich noch einmal über eine Auszeichnung freuen. Die 16-Jährige wurde vom „Forbes“-Magazin zur „Person des Jahres in Social Media“ ernannt. Die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand: Für kaum einen Menschen im Netz war das Jahr so erfolgreich, wie für die kleine Schwester von Dixie D’Amelio. „Vor 18 Monaten war sie ein unbekannter Teenager aus Connecticut. Heute ist sie die meistgefolgte Person auf TikTok, nachdem sie kürzlich die 100 Millionen Abonnenten erreicht hat, eine Marke, die nur wenige Stars auf irgendeiner App überschritten haben“, heißt es unter anderem von „Forbes“. Als weitere Gründe für ihre Auszeichnung werden einige ihrer Erfolge genannt, zu denen ihre Einladung in die „Tonight Show“ von Jimmy Fallon zählt, sowie ihre Teilnahme an der „Paris Fashion Week“, als offizieller Gast von Prada, sowie ihre zahlreichen Kooperationen mit bekannten Marken. Schon jetzt deuten sich für das kommende Jahr weitere Erfolge an, da sie ihre eigene Reality-TV-Show zusammen mit ihrer Familie erhält. Ob Charli D’Amelio an ihre Erfolge im Jahr 2020 anknüpfen kann und auch 2021 so erfolgreich wird?!