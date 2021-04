Charli D’Amelio im Video von ihrem Ex-Freund

26.04.2021 14:45 Uhr

Es war ziemlich emotional beim Dreh des Musikvideos zu „America’s Sweetheart“, dem neuen Song von Chase Hudson. Das verriet Charli D’Amelio jetzt via Instagram. Immerhin war sie dabei an der Seite von ihrem Ex-Freund zu sehen und sorgte so für neue Liebesgerichte rund um das einstige Paar. Geht da etwa wieder was? Weitere Details gibt es hier für euch!