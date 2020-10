16.10.2020 16:08 Uhr

Charli D’Amelio: Noch mehr Erfolg geplant

Was die Social-Media-Stars angeht, kommt man aktuell nicht an Charli D’Amelio und ihrer Familie vorbei. Doch der Erfolg soll in Zukunft natürlich weitergeführt werden. Dafür engagierte die TikTok-Familie nun einen neuen, starken Mann für das Familienunternehmen.