Charli D’Amelio: Von TikTok an den Broadway

Redaktion Video | 11.12.2024, 15:45 Uhr

Was für ein Karriereschritt: Vom TikTok-Hype auf die Broadway-Bühne. Charli D’Amelio feiert ihr Debüt im Musical „& Juliet“ im berühmten Stephen-Sondheim-Theater in New York!