„Charlie und die Schokoladenfabrik“: So sieht der zehnjährige Charlie heute aus

Redaktion Video | 21.12.2024, 17:05 Uhr

An der Seite von Johnny Depp erkundete der damals 13-jährige Alfred Thomas Highmore die wundersame Schokoladenfabrik von Willy Wonka in dem Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Die Premiere des Films ist mittlerweile 19 Jahre her. Doch was wurde aus dem Teenager Freddie Highmore?