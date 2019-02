Dienstag, 5. Februar 2019 23:00 Uhr

Chris Pratt will noch dieses Jahr seine Liebste Katherine Schwarzenegger heiraten. Doch vor der Hochzeit musste er sich schon einer Angst stellen: Der Schauspieler trat dem Terminator vor die Augen, also seinem künftigen Schwiegervater in spe, Arnold Schwarzenegger, und bat um die Hand dessen Tochter. Mehr gibt’s im Video für euch!