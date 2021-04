Christina Luft & Jan Hofer: „Let’s Dance“-Training zu hart?

15.04.2021 11:56 Uhr

Christina Luft und Jan Hofer gehören zu den Tanzpaaren der aktuellen Staffel von „Let's Dance" und arbeiten dabei sehr hart für die Show. So gab Christina ihren Fans via Instagram einen Einblick in das „Let's Dance"-Training. Und offenbar ist das Pensum für Jan zu viel.