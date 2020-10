08.10.2020 16:13 Uhr

Christina Luft lernt für Luca Schweizerdeutsch

Was eine lustige Aktion von Christina Luft und Luca Hänni: Um sich mit der Familie ihres Freundes besser verständigen zu können, lernt die Profitänzerin aktuell nämlich Schweizerdeutsch! Via Instagram teilte das Paar jetzt ein witziges Video, in dem sich Christina an der Sprache versuchte.