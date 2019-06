Dienstag, 11. Juni 2019 22:00 Uhr

Kinsey Wolanski geht als die Frau in die Fußball-Geschichte ein, die im Finale der Champions League in einem sehr knappen Badeanzug das Feld stürmte. Das brachte ihr inzwischen großen Ruhm ein und deshalb steht für sie fest: Sie will es wieder tun! Mehr erfahrt ihr hier.