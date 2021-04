Coach-Tipps: Wie sich Emily, Ibrahim & Rockzone backstage mit Silbermond auf ihr Battle vorbereiten

03.04.2021 22:54 Uhr

Bei diesem Battle prallen Welten aufeinander! Emily L., Ibrahim und die Band Rockzone wollen zusammen „Big In Japan“ performen und Coach Stefanie Kloß damit aus den Socken hauen. Doch der Weg dorthin ist lang und die Talente begegnen so manchen Schwierigkeiten. Zum Glück hat Coach Steff noch ein Ass im Ärmel: Sie trommelt ihre Band zusammen! Die „Silbermond„-Mitglieder geben Emily, Ibrahim und Rockzone vor ihrem Auftritt wertvolle Tipps. Schau dir das Coaching jetzt in der Extended-Fassung exklusiv online an und erlebe die Talente und Coaches backstage!