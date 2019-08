Dienstag, 6. August 2019 22:00 Uhr

Cole Sprouse will nie wieder den Zwilling seines Bruders Dylan in einem Film oder einer Serie spielen. Das hat der Schauspieler jetzt gegenüber „Variety“ verraten. Handelt es sich aber um ein Projekt, in dem die beiden keine Zwillinge spielen, ist Cole für alles offen. Weitere Details gibt es hier.