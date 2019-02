Montag, 4. Februar 2019 23:00 Uhr

Was für eine frohe Botschaft für alle Fans des 90er Hits „Beverly Hills, 90210“. Jetzt wurde bekannt, dass die Serie tatsächlich fortgesetzt wird. „Donna“-Darstellerin Tori Spelling plauderte bereits aus, dass sogar fast alle Schauspieler von damals mit an Bord sein werden. Mehr zum sensationellen Comeback verraten wir euch in unserem Video.