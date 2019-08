Luke Mockridge hat das Fass mit seinem Auftritt im „Fernsehgarten“ zum überlaufen gebracht. Der Comedian sollte in der ZDF-Sendung das Publikum unterhalten, doch mit seinen makabren Witzen trieb es der 30-Jährige so weit, dass Moderatorin Andrea Kiewel einschreiten musste, um seinen Auftritt zu beenden. Doch was steckt dahinter? Alle weiteren Infos gibt es hier!

