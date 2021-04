Constance: „Rise Like A Phoenix“

03.04.2021 21:00 Uhr

Constance träumt schon seit sehr langer Zeit von der „The Voice Kids“-Bühne, jetzt wird ihr Traum endlich wahr! Sie performt eine atemberaubende Version von „Rise Like A Phoenix“ von Conchita Wurst und haut die Coaches damit völlig um. Sie buzzern, was das Zeug hält! Doch am Ende muss sich Constance für einen entscheiden.