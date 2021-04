Corona: Wohnen am Campingplatz nun illegal

28.04.2021 09:36 Uhr

Es gibt einige Menschen, die dauerhaft in einem Wohnmobil leben und sich momentan durch die Corona-Regeln damit oft strafbar machen. Die Bewohner sind empört, denn sie wollen, genau so wie andere in ihren Wohnungen, doch nur darin hausen.