07.12.2020 12:11 Uhr

Courteney Cox: So stülpt man sich einen Truthahn über den Kopf

Wer könnte den Truthahn-Tanz von Monica Geller in der Kultserie „Friends“ jemals vergessen? Darstellerin Courteney Cox zeigt in einem Video, wie schwer so ein „Truthahn-Kopf“ ist.