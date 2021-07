„Croods“-Star Dalia Mya: DARUM sollten sich Frauen unterstützen

08.07.2021 07:00 Uhr

Am 08. Juli 2021 ist es soweit und Fans können hören, wie TikTok-Star Dalia Mya in „Croods – Alles auf Anfang“ Charakter Dawn ihre Stimme leiht. Dabei wird im Streifen auch das Thema „Girls support Girls“ behandelt. Warum es in Augen des Social-Media-Stars so wichtig ist, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, verriet sie „itsintv.de“ im Interview.