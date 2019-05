Donnerstag, 2. Mai 2019 22:00 Uhr

Dagi Bee erhielt vor knapp drei Jahren den Heiratsantrag von ihrem Liebsten Eugen in der Stadt der Liebe, Paris. Nun sind die Turteltauben wieder dort und erinnern sich zurück an diesen denkwürdigen Moment. Doch leider ist die YouTuberin krank und musste sogar einen Mundschutz tragen, wie sie in ihrer Insta-Story zeigte. Mehr dazu hier!