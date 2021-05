Dagi Bee: Gibt es jetzt Streit mit Bibi Claßen?

11.05.2021 11:36 Uhr

Dagi Bee machte via Instagram nun eine klare Ansage! Die Influencerin kritisierte in ihrer Story eine bestimmte Art von Gewinnspielen – und schoss damit wohl auch in Richtung ihrer ehemaligen Freundin Bibi Claßen. Gibt es jetzt Streit zwischen den beiden?