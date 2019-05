Montag, 20. Mai 2019 22:00 Uhr

Dagi Bee erhielt nach ihrem Video, in dem sie alles aß, was sie will, teils harte Kritik. Doch in ihrer Insta-Story wehrte sich der YouTube-Star nun gegen die Vorwürfe, sie sei ein schlechtes Vorbild. Ihre Community rief Dagi nun dazu auf: „Esst, was ihr wollt!“ Mehr Infos gibt’s hier!