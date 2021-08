Dagi Bee schwanger: Enthüllt sie jetzt den Babynamen?

24.08.2021 11:50 Uhr

Via Instagram offenbarte Dagi Bee jetzt einige interessante Details über ihre Schwangerschaft. So sprach die YouTuberin unter anderem auch über den Babynamen, nachdem Fans die schwangere Dagi mit Fragen löcherten. Details in unserem Video.