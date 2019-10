Dagi Bee genießt aktuell ihren Urlaub in Dubai. Via Instagram teilte die Influencerin jetzt einige schöne Aufnahmen von ihrer Reise. Dabei machen vor allem die Bilder vom Essen neidisch! In einer Fragerunde offenbarte Dagi jedoch auch ihren wohl größten Schockmoment: Ein Autounfall, von dem sie nun erstmal sprach. Erfahrt hier die Details!

